Мандзин занял второе место в зачете U-23 Кубка мира
Украинец стал одним из лучших молодых биатлонистов сезона.
Украинский биатлонист Виталий Мандзин стал вторым в зачете молодых биатлонистов по итогам Кубка мира в сезоне-2025/26.
Об этом сообщает официальный сайт IBU.
Украинец набрал 250 очков и занял второе место в зачете спортсменов в возрасте до 23 лет, уступив только норвежцу Исаку Фрею.
В общем зачете Кубка мира Мандзин продемонстрировал лучший результат среди украинских биатлонистов, завершив сезон на 25-й позиции.
Кубка мира по биатлону
Зачет U-23
- Исак Фрей (Норвегия) - 538
- Виталий Мандзын (Украина) - 250
- Конрад Бадач (Польша) - 102
- Леонард Пфунд (Германия) - 88
- Артту Хейкинен (Финляндия) - 84
