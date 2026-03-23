Мандзин занял второе место в зачете U-23 Кубка мира

Украинец стал одним из лучших молодых биатлонистов сезона.

Украинский биатлонист Виталий Мандзин стал вторым в зачете молодых биатлонистов по итогам Кубка мира в сезоне-2025/26.

Об этом сообщает официальный сайт IBU.

Украинец набрал 250 очков и занял второе место в зачете спортсменов в возрасте до 23 лет, уступив только норвежцу Исаку Фрею.

В общем зачете Кубка мира Мандзин продемонстрировал лучший результат среди украинских биатлонистов, завершив сезон на 25-й позиции.

Кубка мира по биатлону

Зачет U-23

Исак Фрей (Норвегия) - 538 Виталий Мандзын (Украина) - 250 Конрад Бадач (Польша) - 102 Леонард Пфунд (Германия) - 88 Артту Хейкинен (Финляндия) - 84

Напомним, на ISPORT доступны результаты гонок Кубка мира-2025/26 по биатлону.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!