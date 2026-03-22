iSport.ua
Русский Українська

Мандзин стал 22-м в последней гонке сезона

Йохан-Олав Ботн отпраздновал победу в масстарте.
Сегодня, 18:03       Автор: Андрей Безуглый
Виталий Мандзин / Getty Images

В норвежском Холменколлене прошла последняя гонка сезона Кубка мира по биатлону.

В мужском масстарте Украину представлял Виталий Мандзин.

С первой же стрельбы украинец ушел на штрафной круг, потеряв несколько позиций, но с последнего рубежа Мандзин вышел 19-м.

Однако удержаться в топ-20 ему все равно не удалось, и финиш Мандзин пересек 22-м.

Победителем гонки стал Йохан-Олав Ботн, опередивший Филиппа Наврата на почти четыре секунды.

Кубок мира по биатлону. Масс-старт, мужчины

  1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия, 0+0+0+0) 37:15,6
  2. Филипп Наврат (Германия, 0+0+0+0) +3,7
  3. Эрик Перро (Франция, 0+0+1+1) +13,7


22. Виталий Мандзин (Украина, 1+0+1+1) +2:23

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виталий Мандзин

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Ханна Эберг и Стурла Легрейд одержали победы в пасьютах в Холменколлене
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки в Холменколлене
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: мадридское дерби, матчи Ромы, Ньюкасла а также поединки Бундеслиги и УПЛ
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Биатлон18:03
Мандзин стал 22-м в последней гонке сезона
Европа17:40
Араухо принес Барселоне непростую победу над Райо
Украина17:30
Колос с трудом вырвал победу у Вереса
Биатлон16:22
Витоцци выиграла последнюю женскую гонку сезона
Лига Чемпионов14:57
Хавбек Барселоны - об Атлетико в ЛЧ: "Не можем позволить себе оступиться"
Бокс14:32
Эдди Хирн рассказал о самочувствии Джошуа и его возвращении на ринг
НБА14:04
Определён кандидат на переход в Восточную конференцию
Европа13:44
Барселона вновь без своего стадиона
Бокс12:59
Виктор Юрк вспомнил спарринги против чемпиона WBC, WBA и IBF в супертяжёлом весе
Биатлон12:33
Дмитренко подвела итоги неудачного сезона Кубка мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK