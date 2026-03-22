Мандзин стал 22-м в последней гонке сезона

В норвежском Холменколлене прошла последняя гонка сезона Кубка мира по биатлону.

В мужском масстарте Украину представлял Виталий Мандзин.

С первой же стрельбы украинец ушел на штрафной круг, потеряв несколько позиций, но с последнего рубежа Мандзин вышел 19-м.

Однако удержаться в топ-20 ему все равно не удалось, и финиш Мандзин пересек 22-м.

Победителем гонки стал Йохан-Олав Ботн, опередивший Филиппа Наврата на почти четыре секунды.

Кубок мира по биатлону. Масс-старт, мужчины

Йохан-Олав Ботн (Норвегия, 0+0+0+0) 37:15,6 Филипп Наврат (Германия, 0+0+0+0) +3,7 Эрик Перро (Франция, 0+0+1+1) +13,7



22. Виталий Мандзин (Украина, 1+0+1+1) +2:23

