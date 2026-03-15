Украина замкнула первую десятку в смешанной эстафете в Отепяя
В воскресенье, 15 марта, восьмой этап Кубка мира-2025/26 по биатлону в эстонском Отепяя закрыла смешанная эстафета.
Украину в этой гонке представляли Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Кристина Дмитренко и Дарина Чалык, которые финишировали на десятом месте.
Читай также: Украина финишировала в топ-10 сингл-микста в Отепяя
Пидручный неудачно провел свой стартовый отрезок микста, заработав уже на первой стрельбе два штрафных круга, и передал эстафету 19-м. Мандзин также заходил на штрафной круг, однако сумел отыграть позиции, придя к экватору гонки на 16-м месте.
Дмитренко свой третий этап эстафеты завершила на 13-й строчке, а Чалык удалось поднять команду в топ-10. Всего на протяжении гонки украинцы использовали 12 дополнительных патронов.
Несмотря на один штрафной круг, победу в смешанной эстафете, одержала сборная Швеции. Второе место заняла Швейцария, а замкнули тройку США.
🇸🇪Sweden claims its 5th Mixed Relay victory in WC history, a return to the podium for 🇨🇭 Switzerland after 8 years and a first-ever TOP3 finish for 🇺🇸 USA - that’s the story of the final race of the Otepää week.— International Biathlon Union (@biathlonworld) March 15, 2026
The Mixed Relay Crystal Globe goes to 🇳🇴 Norway.
Кубок мира, Отепяя
Смешанная эстафета
- Швеция (1+14) 1:16:32,0
- Швейцария (0+6) +28,6
- США (0+14) +34,6
- Словакия (2+10) +52,0
- Германия (4+18) +1:11,7
- Норвегия (5+19) +1:18,8
...
10. Украина (3+12) +2:19,2
Кубок мира завершится девятым этапом в норвежском Холменколлене, который пройдет с 19 по 22 марта.
