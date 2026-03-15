Украина замкнула первую десятку в смешанной эстафете в Отепяя

В воскресенье, 15 марта, восьмой этап Кубка мира-2025/26 по биатлону в эстонском Отепяя закрыла смешанная эстафета.

Украину в этой гонке представляли Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Кристина Дмитренко и Дарина Чалык, которые финишировали на десятом месте.

Пидручный неудачно провел свой стартовый отрезок микста, заработав уже на первой стрельбе два штрафных круга, и передал эстафету 19-м. Мандзин также заходил на штрафной круг, однако сумел отыграть позиции, придя к экватору гонки на 16-м месте.

Дмитренко свой третий этап эстафеты завершила на 13-й строчке, а Чалык удалось поднять команду в топ-10. Всего на протяжении гонки украинцы использовали 12 дополнительных патронов.

Несмотря на один штрафной круг, победу в смешанной эстафете, одержала сборная Швеции. Второе место заняла Швейцария, а замкнули тройку США.

🇸🇪Sweden claims its 5th Mixed Relay victory in WC history, a return to the podium for 🇨🇭 Switzerland after 8 years and a first-ever TOP3 finish for 🇺🇸 USA - that's the story of the final race of the Otepää week.

The Mixed Relay Crystal Globe goes to 🇳🇴 Norway.



The Mixed Relay Crystal Globe goes to 🇳🇴 Norway.



📷 NordicFocus pic.twitter.com/rOvvNov9tc — International Biathlon Union (@biathlonworld) March 15, 2026

Кубок мира, Отепяя

Смешанная эстафета

Швеция (1+14) 1:16:32,0 Швейцария (0+6) +28,6 США (0+14) +34,6 Словакия (2+10) +52,0 Германия (4+18) +1:11,7 Норвегия (5+19) +1:18,8

10. Украина (3+12) +2:19,2

Кубок мира завершится девятым этапом в норвежском Холменколлене, который пройдет с 19 по 22 марта.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!