Украина замкнула первую десятку в смешанной эстафете в Отепяя

Выиграла последнюю в сезоне командную гонку сборная Швеции.
Сегодня, 17:08       Автор: Игорь Мищук
Дмитрий Пидручный / Getty Images
В воскресенье, 15 марта, восьмой этап Кубка мира-2025/26 по биатлону в эстонском Отепяя закрыла смешанная эстафета.

Украину в этой гонке представляли Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Кристина Дмитренко и Дарина Чалык, которые финишировали на десятом месте.

Пидручный неудачно провел свой стартовый отрезок микста, заработав уже на первой стрельбе два штрафных круга, и передал эстафету 19-м. Мандзин также заходил на штрафной круг, однако сумел отыграть позиции, придя к экватору гонки на 16-м месте.

Дмитренко свой третий этап эстафеты завершила на 13-й строчке, а Чалык удалось поднять команду в топ-10. Всего на протяжении гонки украинцы использовали 12 дополнительных патронов.

Несмотря на один штрафной круг, победу в смешанной эстафете, одержала сборная Швеции. Второе место заняла Швейцария, а замкнули тройку США.

Кубок мира, Отепяя
Смешанная эстафета

  1. Швеция (1+14) 1:16:32,0
  2. Швейцария (0+6) +28,6
  3. США (0+14) +34,6
  4. Словакия (2+10) +52,0
  5. Германия (4+18) +1:11,7
  6. Норвегия (5+19) +1:18,8

...

10. Украина (3+12) +2:19,2

Кубок мира завершится девятым этапом в норвежском Холменколлене, который пройдет с 19 по 22 марта.

