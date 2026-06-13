Будущий тренер сборной Италии расторг контракт со своим нынешним клубом

Главный тренер катарского Аль-Садда Роберто Манчини покинул занимаемую должность.

Об этом сообщила пресс-служба ближневосточного клуба.

61-летний итальянский специалист расторг контракт с Аль-Саддом и записал прощальное послание.

𝐒𝐡𝐨𝐫𝐭 𝐛𝐮𝐭 𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐭𝐢𝐦𝐞 , 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐥𝐨𝐭𝐬 𝐨𝐟 𝐠𝐫𝐞𝐚𝐭 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐞𝐬 . 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 𝐲𝐨𝐮 𝐌𝐢𝐧𝐜𝐢𝐧𝐢 , 𝐰𝐞 𝐡𝐨𝐩𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 𝐬𝐨𝐦𝐞 𝐝𝐚𝐲 .

𝐀𝐥𝐥 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐞𝐬𝐭 𝐢𝐧 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐧𝐞𝐱𝐭 𝐜𝐡𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐠𝐞… pic.twitter.com/cHK4lCvxjy — 🏆 #83 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) June 13, 2026

Итальянец работал с катарским клубом с ноября 2025 года и выиграл с командой чемпионат страны.

Ожидается, что вскоре Манчини вернется на пост главного тренера сборной Италии, которую уже возглавлял с 2018 по 2023 год, а летом 2021 года "Скуадра адзурра" под его руководством стала победителем Евро-2020.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Италии подпишет с Манчини контракт до 2030 года.

Напомним, что в апреле этого года с поста главного тренера сборной Италии был уволен Дженнаро Гаттузо после того, как не сумел вывести команду на чемпионат мира-2026, уступив в финале плей-офф квалификации Боснии и Герцеговине (1:1, пен. 1:4).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!