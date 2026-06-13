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Футбол

Будущий тренер сборной Италии расторг контракт со своим нынешним клубом

Роберто Манчини готовится вернуться на пост наставника "Скуадры адзурры".
Вчера, 23:55       Автор: Игорь Мищук
Роберто Манчини / Getty Images
Роберто Манчини / Getty Images

Главный тренер катарского Аль-Садда Роберто Манчини покинул занимаемую должность.

Об этом сообщила пресс-служба ближневосточного клуба.

61-летний итальянский специалист расторг контракт с Аль-Саддом и записал прощальное послание.

Итальянец работал с катарским клубом с ноября 2025 года и выиграл с командой чемпионат страны.

Ожидается, что вскоре Манчини вернется на пост главного тренера сборной Италии, которую уже возглавлял с 2018 по 2023 год, а летом 2021 года "Скуадра адзурра" под его руководством стала победителем Евро-2020.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Италии подпишет с Манчини контракт до 2030 года.

Напомним, что в апреле этого года с поста главного тренера сборной Италии был уволен Дженнаро Гаттузо после того, как не сумел вывести команду на чемпионат мира-2026, уступив в финале плей-офф квалификации Боснии и Герцеговине (1:1, пен. 1:4).

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