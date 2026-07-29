iSport.ua
Русский Українська

Стародубцева вылетела на старте турнира в Мемфисе

Украинка уступила Слоан Стивенс.
Сегодня, 09:35       Автор: Андрей Безуглый
Юлия Стародубцева / Getty Images
Юлия Стародубцева / Getty Images

Украинская теннисистка не сумела пробиться в следующую стадию турнира в Мемфисе.

Спортсменка стартовала с победы в парном разряде, однако не сумела пройти дальше в одиночку.

Первой же соперницей стала хозяйка турнира Слоан Стивенс, которая уверенно начала партию с 1:4. Стародубцева сумела сравнять счет, но в итоге отдала сет.

Далее украинка в тяжелой борьбе вырвала одно очко, но затем разгромно проиграла в третьем сете. Больше представительниц Украины в Мемфисе не осталось.

WTA. Мемфис, первый круг

Юлия Стародубцева (Украина, 8) — Слоан Стивенс (США, WC) 1:2 (4:6, 7:5, 2:6)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юлия Стародубцева

Статьи по теме

Стародубцева потерпела поражение на старте Уимблдона Стародубцева потерпела поражение на старте Уимблдона
Стародубцева завершила выступление на турнире в Истборне Стародубцева завершила выступление на турнире в Истборне
Стародубцева проиграла во втором круге турнира в Ноттингеме Стародубцева проиграла во втором круге турнира в Ноттингеме
Стародубцева не смогла преодолеть третий круг Ролан Гаррос Стародубцева не смогла преодолеть третий круг Ролан Гаррос

Видео

ФИФА назвала лучший гол на ЧМ-2026
ФИФА назвала лучший гол на ЧМ-2026

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: ответный матч Полесья в Лиге конференций
просмотров
Свитолина стартует матчем против экс-росиянки на турнире в Вашингтоне
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Европа11:19
Реал сделал запрос по трансферу хавбека сборной Испании
Формула 110:13
Ред Булл предложит Ферстаппену новый контракт
Теннис09:35
Стародубцева вылетела на старте турнира в Мемфисе
Европа08:55
Фулхэм все же подпишет игрока Реала
Европа08:20
ПСЖ и Ливерпуль сильно расходятся в оценке трансфера Барколя
Теннис07:50
Свитолина стартует матчем против экс-росиянки на турнире в Вашингтоне
Европа07:25
Футбол сегодня: ответный матч Полесья в Лиге конференций
Вчера, 23:48
Бокс23:48
Усик поставил точку в вопросе потенциального боя с экс-чемпионом UFC
Европа22:52
Реал определился с судьбой Винисиуса на фоне заинтересованности Арсенала
Европа22:19
Лион подписал нападающего Ювентуса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK