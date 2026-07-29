Стародубцева вылетела на старте турнира в Мемфисе

Украинская теннисистка не сумела пробиться в следующую стадию турнира в Мемфисе.

Спортсменка стартовала с победы в парном разряде, однако не сумела пройти дальше в одиночку.

Первой же соперницей стала хозяйка турнира Слоан Стивенс, которая уверенно начала партию с 1:4. Стародубцева сумела сравнять счет, но в итоге отдала сет.

Далее украинка в тяжелой борьбе вырвала одно очко, но затем разгромно проиграла в третьем сете. Больше представительниц Украины в Мемфисе не осталось.

WTA. Мемфис, первый круг

Юлия Стародубцева (Украина, 8) — Слоан Стивенс (США, WC) 1:2 (4:6, 7:5, 2:6)

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