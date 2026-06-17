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Стародубцева проиграла во втором круге турнира в Ноттингеме

Украинская теннисистка уступила в трех сетах американской сопернице.
Сегодня, 18:28       Автор: Игорь Мищук
Юлия Стародубцева / Getty Images
Юлия Стародубцева / Getty Images

Украинка Юлия Стародубцева (WTA №59) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира WTA 250 в Ноттингеме.

Во втором раунде соревнований в Великобритании украинская теннисистка противостояла третьей сеяной Эмме Наварро (WTA №25) из США и потерпела поражение в трех сетах со счетом 4:6, 7:6(3), 4:6.

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Соперницы провели на корте 3 часа 2 минуты. Стародубцева за матч дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть из 12 брейк-пойнтов.

Это была первая очная встреча теннисисток.

WTA 250, Ноттингем, Великобритания
Второй круг

Юлия Стародубцева (Украина) - Эмма Наварро (США) 4:6, 7:6(3), 4:6

Ранее сообщалось, что Даяна Ястремская успешно стартовала на турнире в Ноттингеме.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA Юлия Стародубцева

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