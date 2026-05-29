iSport.ua
Русский Українська

Стародубцева не смогла преодолеть третий круг Ролан Гаррос

Украинка растеряла преимущество в обоих сетах и уступила китайской оппонентке.
Сегодня, 14:55       Автор: Игорь Мищук
Юлия Стародубцева / Getty Images
Юлия Стародубцева / Getty Images

В пятницу, 29 мая, украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№55 WTA) не смогла пробиться в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции.

В матче третьего раунда Ролан Гаррос украинка встречалась с китаянкой Ван Сиюй (№148 WTA) и проиграла в двух партиях со счетом 3:6, 5:7.

Читай также: Олейникова с камбэком и тай-брейком пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос

Стародубцева вела в первом сете 3:0, а во втором - 4:2, однако в обоих случаях растеряла преимущество и потерпела итоговое поражение.

Матч продолжался 1 час 50 минут. Украинка за игру не подавала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из 13 брейк-пойнтов.

Для Стародубцевой это стало повторением личного рекорда на турнирах Большого шлема. В прошлом году украинка также выступала в третьем круге Ролан Гаррос.

Ролан Гаррос
Третий круг

Ван Сиюй (Китай) - Юлия Стародубцева (Украина) 6:3, 7:5

Ранее сообщалось, что Марта Костюк вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ролан Гаррос Юлия Стародубцева

Статьи по теме

Костюк вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос Костюк вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
Олейникова с камбэком и тай-брейком пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос Олейникова с камбэком и тай-брейком пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос
Костюк снялась с парного разряда. В чём причина? Костюк снялась с парного разряда. В чём причина?
Александер Блокс выбыл с Ролан Гаррос. Его команда готовит требование компенсации Александер Блокс выбыл с Ролан Гаррос. Его команда готовит требование компенсации

Видео

Гол игрока Шахтера признан лучшим в нынешнем розыгрыше Лиги конференций
Гол игрока Шахтера признан лучшим в нынешнем розыгрыше Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: поединки Евро-2026 U-17, переходной матч во Франции
просмотров
Свитолина преодолела второй круг Ролан Гаррос
просмотров
Плей-офф НБА: Сан-Антонио перевел финальную серию Запада с Оклахомой в решающий матч
просмотров
УПЛ: ЛНЗ, Полесье, Динамо и Металлист 1925 одержали победы в заключительном туре
просмотров

Последние новости

Европа16:18
ПСЖ готов выложить более 100 млн евро и отдать двух игроков за Альвареса
Европа16:02
Лион ищет пути сохранить Яремчука в составе
Бокс15:28
"Принимай бой или освобождай пояс": Временный чемпион обратился к Усику с ультиматумом
Теннис14:55
Стародубцева не смогла преодолеть третий круг Ролан Гаррос
Теннис14:30
Костюк преодолела третий раунд Ролан Гаррос
Теннис14:19
Костюк вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
Украина13:50
Ярмоленко продлил контракт с Динамо
Бокс13:29
"У нас украли концовку боя": Промоутер призвал Усика дать незамедлительный реванш Верховену
Лига Чемпионов13:00
Лига чемпионов: ПСЖ и Арсенал встретятся в финале
Лига Чемпионов12:58
Забарный попал в заявку ПСЖ на финал Лиги чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK