Стародубцева не смогла преодолеть третий круг Ролан Гаррос

Украинка растеряла преимущество в обоих сетах и уступила китайской оппонентке.

В пятницу, 29 мая, украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№55 WTA) не смогла пробиться в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции.

В матче третьего раунда Ролан Гаррос украинка встречалась с китаянкой Ван Сиюй (№148 WTA) и проиграла в двух партиях со счетом 3:6, 5:7.

Стародубцева вела в первом сете 3:0, а во втором - 4:2, однако в обоих случаях растеряла преимущество и потерпела итоговое поражение.

Матч продолжался 1 час 50 минут. Украинка за игру не подавала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из 13 брейк-пойнтов.

Для Стародубцевой это стало повторением личного рекорда на турнирах Большого шлема. В прошлом году украинка также выступала в третьем круге Ролан Гаррос.

Ролан Гаррос

Третий круг

Ван Сиюй (Китай) - Юлия Стародубцева (Украина) 6:3, 7:5

Ранее сообщалось, что Марта Костюк вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос.

