Фроч вынес приговор реваншу Усика против Верховена: "Он подерётся, но..."

Фроч придумал новый план для украинца и нидерландца.
Сегодня, 17:48       Автор: Валентина Чорноштан
Карл Фроч / Getty Images

Бывший чемпион мира в суперсреднем весе Карл Фроч высказался о возможном реванше между Александром Усиком и Рико Верховеном.

Британский эксперт заявил для Secondsout, что не считает реванш приоритетным для непобеждённого украинца, и предпочёл бы увидеть, как на ринг выходит абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе против обязательного претендента на титул WBC Агита Кабайела.

Также Фроч предложил варианты для Верховена, он считает, что нидерландец уже показал конкурентный уровень в бою с Усиком и готов противостоять Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа.

Рико, безусловно, заслуживает большого поединка. Возможно, он подерётся с кем-то другим, не с Усиком. Что, если дать ему бой с Фьюри или Джошуа? Ведь он только что провёл 11 раундов с Усиком и дал ему тяжёлый бой. Посмотрим, что будет в течение нескольких месяцев.

К слову, Агит Кабайел бросил украинскому боксёру вызов на поединок.

