"У нас украли концовку боя": Промоутер призвал Усика дать незамедлительный реванш Верховену

Британский промоутер Эдди Хирн поделился своим мнением о победном бое обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика против кикбоксера Рико Верховена.

Функционер считает, что остановка в этот поединке была преждевременной, из-за чего осталась недосказанность, а украинскому боксеру следует дать незамедлительный реванш сопернику.

"Я считаю, что Усик был позади после десятого раунда. Если бы он не остановил Верховена в 11-м раунде, то я думаю, что забрал бы 12-й и, пожалуй, победил бы по очкам. Но я считаю, что остановка была преждевременной, уже прозвучал гонг.

Честно говоря, мне кажется, что Усик, возможно, остановил бы Верховена в 12-м раунде, но у нас украли концовку боя. Рико заслуживал увидеть, что бы он смог сделать в 12-м раунде. Я считаю, что он заслуживает большого уважения. На месте Усика я бы провел незамедлительный реванш с Рико в Нидерландах и, возможно, завершил бы карьеру после победы.

Не думаю, что Усику непременно нужно драться с Кабайелом. Агит - хороший боец, но что ему остается доказывать? Мне кажется, что результат этого боя служит для Усика оправданием для того, чтобы провести реванш. И я думаю, что он может вполне уверенно выиграть этот бой. Я не сбрасываю Рико со счетов, потому что он большой и сильный парень, но мне кажется, что в следующий раз Усик будет лучше", - сказал Хирн в комментарии Fight Hub TV.

