"Принимай бой или освобождай пояс": Временный чемпион обратился к Усику с ультиматумом
Агит Кабайел бросил украинскому боксеру вызов на поединок.
Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел обратился к обладателю титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александру Усику по поводу их потенциального поединка.
Немецкий боксер призвал украинца встретиться с ним в ринге или освободить пояс Всемирного боксерского совета.
"Одно, чему я научился за последнее время: просто нокаутировать людей и молчаливо ждать - это не принесет тебе титул чемпиона мира.
Именно поэтому я больше не буду молчать. Всегда с уважением. Никакого трэш-тока - только реальные разговоры.
Усик, поехали. Принимай бой или освобождай пояс", - написал Кабайел на своей странице в Instagram.
Напомним, ранее Кабайел рассказал, где можно организовать бой с Усиком.
