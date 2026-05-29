"Принимай бой или освобождай пояс": Временный чемпион обратился к Усику с ультиматумом

Агит Кабайел бросил украинскому боксеру вызов на поединок.
Сегодня, 15:28       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик и Агит Кабайел / Getty Images

Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел обратился к обладателю титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александру Усику по поводу их потенциального поединка.

Немецкий боксер призвал украинца встретиться с ним в ринге или освободить пояс Всемирного боксерского совета.

"Одно, чему я научился за последнее время: просто нокаутировать людей и молчаливо ждать - это не принесет тебе титул чемпиона мира.

Именно поэтому я больше не буду молчать. Всегда с уважением. Никакого трэш-тока - только реальные разговоры.

Усик, поехали. Принимай бой или освобождай пояс", - написал Кабайел на своей странице в Instagram.

