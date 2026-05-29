Лион ищет пути сохранить Яремчука в составе

Лион заинтересован в сохранении в составе арендованного у Олимпиакоса украинского нападающего Романа Яремчука.

Как сообщает Sport24.gr, французский клуб хотел бы подписать 30-летнего футболиста на постоянной основе, однако не готов заплатить за него сумму выкупа в размере пять миллионов евро, которая была прописана в изначальном соглашении межу сторонами.

По информации источника, "ткачи" пытаются сбить цену на украинского форварда, предлагая за него Олимпиакосу около 2,5 миллиона евро.

Отмечается, что зимой Лион уже отдал за полугодичное пребывание Яремчука в аренде 1,5 миллиона евро.

В то же время проблемой может стать желание главного тренера Олимпиакоса Хосе Луиса Мендилибара оставить украинца в составе команды на следующий сезон.

Напомним, что Яремчук зимой присоединился к Лиону на правах аренды. За французскую команду украинский нападающий провел 14 матчей во всех турнирах, отличившись пятью голами и одной результативной передачей.

