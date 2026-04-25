Яремчук оформил свой первый дубль за Лион

Украинский форвард помог своей команде одержать победу над Осером.
Сегодня, 18:29       Автор: Игорь Мищук
Роман Яремчук / Olympique Lyonnais

В субботу, 25 апреля, Лион принимал на своем поле Осер в рамках 31-го тура французской Лиги 1.

Украинский нападающий "ткачей" Роман Яремчук вышел на этот матч в стартовом составе, отыграл 77 минут и помог одержать победу со счетом 3:2, оформив свой первый дубль в составе французской команды.

Сначала украинец открыл счет в поединке на 19-й минуте, замкнув в касание навес с левого фланга.

Во втором тайме при счете 2:1 в пользу Лиона Яремчук забил третий гол своей команды. На 71-й минуте после подачи с правого фланга от Корентена Толиссо украинский форвард в падении переправил мяч в левый нижний угол ворот.

В нынешнем сезоне Яремчук записал себе в актив четыре гола и одну результативную передачу в 11 матчах за Лион во всех турнирах.

Источник видео: MEGOGO

