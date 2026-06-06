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"Узнаем футбол с новой стороны": Яремчук высказался о работе под руководством Мальдеры

Нападающий сборной Украины оценил нового тренера национальной команды.
Вчера, 23:45       Автор: Игорь Мищук
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук накануне товарищеского матча с Данией высказался о новом главном тренере национальной команды.

Форвард "сине-желтых" рассказал о специфике работы итальянского специалиста.

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"В первую очередь, у нас действительно очень много теоретических задач. И я считаю, что футболисты от этого получают удовольствие, потому что мы узнаем футбол с новой стороны. Я в 30 лет узнаю футбол в таких деталях, что раньше себе представить не мог. Поэтому я и все футболисты, которые вокруг меня, говорят, что мы проходим процесс адаптации с новым тренером и это довольно интересно.

Но давайте не будем из этого делать какое-то большое событие, потому что тренеру нужно время, тренеру нужно построить команду. Он это не может сделать за день или за два-три матча. У него есть сжатые сроки, он хочет дать нам много информации. Мы работаем, мы слушаемся, мы выполняем и очень ответственно к этому относимся", - сказал Яремчук на пресс-конференции.

Товарищеский матч Дания - Украина состоится в воскресенье, 7 июня, в Оденсе и начнется в 19:30 по киевскому времени.

Ранее Мальдера высказался о подготовке к матчу с Данией.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Роман Яремчук Андреа Мальдера

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