iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Тренер сборной Украины назвал двух игроков, которые точно выйдут в старте против Дании

Андреа Мальдера поделился кадровыми решениями на товарищеский матч с датчанами.
Сегодня, 19:44       Автор: Игорь Мищук
Руслан Малиновский и Илья Забарный выйдут в старте / Getty Images
Руслан Малиновский и Илья Забарный выйдут в старте / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера высказался о составе на ближайший товарищеский матч против Дании.

По словам наставника украинской национальной команды, в старте на эту игру точно выйдут защитник Илья Забарный и полузащитник Руслан Малиновский.

Читай также: Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут спарринг с Данией

Оба игрока не принимали участия в предыдущем спарринге с Польшей и присоединились к сборной позже.

"Могу сказать, что Малиновский и Забарный будут играть в стартовом составе", - сообщил Мальдера.

Товарищеский матч Дания - Украина состоится в воскресенье, 7 июня, в Оденсе и начнется в 19:30 по киевскому времени.

Напомним, что в дебютном матче под руководством Андреа Мальдеры сборная Украины одержала победу 2:0 над Польшей.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Дании Руслан Малиновский Андреа Мальдера Илья Забарный

Статьи по теме

"Результат важен, но важнее - путь": Мальдера высказался о подготовке к матчу с Данией "Результат важен, но важнее - путь": Мальдера высказался о подготовке к матчу с Данией
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут спарринг с Данией Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут спарринг с Данией
Экс-тренер Фиорентины и Болоньи сменил Серию А на чемпионат Турции Экс-тренер Фиорентины и Болоньи сменил Серию А на чемпионат Турции
"Нет никаких травм": Мальдера озвучил причину отсутствия Лунина в сборной Украины "Нет никаких травм": Мальдера озвучил причину отсутствия Лунина в сборной Украины

Видео

Временный чемпион WBC опубликовал специальное видео с призывом к Усику принять бой
Временный чемпион WBC опубликовал специальное видео с призывом к Усику принять бой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут спарринг с Данией
просмотров
Футбол сегодня: товарищеские матчи сборных
просмотров
Свитолина вылетела с Ролан Гарроса в украинском дерби
просмотров
Плей-офф НБА: Нью-Йорк повел в серии 2-0
просмотров

Последние новости

Европа21:21
"Результат важен, но важнее - путь": Мальдера высказался о подготовке к матчу с Данией
Европа20:50
Экс-тренер Фиорентины и Болоньи сменил Серию А на чемпионат Турции
Украина20:20
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут спарринг с Данией
Европа20:12
"Нет никаких травм": Мальдера озвучил причину отсутствия Лунина в сборной Украины
Европа19:44
Тренер сборной Украины назвал двух игроков, которые точно выйдут в старте против Дании
Формула 119:05
Гран-при Монако: Антонелли взял поул, Ферстаппен и Хэмилтон - в тройке
Киберспорт18:50
IEM Cologne Major 2026: Monte победили BIG, B8 уступили FUT
Европа17:49
"Это раздражает": Агент Клоппа резко отреагировал на слухи о приглашении в Реал
Футзал17:10
Экстра-лига по футзалу: ХИТ завоевал чемпионство, Сокол вышел вперед в бронзовой серии
Футзал16:55
ХИТ четвертый раз подряд стал чемпионом Украины по футзалу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK