Тренер сборной Украины назвал двух игроков, которые точно выйдут в старте против Дании

Андреа Мальдера поделился кадровыми решениями на товарищеский матч с датчанами.

Руслан Малиновский и Илья Забарный выйдут в старте / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера высказался о составе на ближайший товарищеский матч против Дании.

По словам наставника украинской национальной команды, в старте на эту игру точно выйдут защитник Илья Забарный и полузащитник Руслан Малиновский.

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Оба игрока не принимали участия в предыдущем спарринге с Польшей и присоединились к сборной позже.

"Могу сказать, что Малиновский и Забарный будут играть в стартовом составе", - сообщил Мальдера.

Товарищеский матч Дания - Украина состоится в воскресенье, 7 июня, в Оденсе и начнется в 19:30 по киевскому времени.

Напомним, что в дебютном матче под руководством Андреа Мальдеры сборная Украины одержала победу 2:0 над Польшей.

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