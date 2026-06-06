Тренер сборной Украины назвал двух игроков, которые точно выйдут в старте против Дании
Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера высказался о составе на ближайший товарищеский матч против Дании.
По словам наставника украинской национальной команды, в старте на эту игру точно выйдут защитник Илья Забарный и полузащитник Руслан Малиновский.
Читай также: Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут спарринг с Данией
Оба игрока не принимали участия в предыдущем спарринге с Польшей и присоединились к сборной позже.
"Могу сказать, что Малиновский и Забарный будут играть в стартовом составе", - сообщил Мальдера.
Товарищеский матч Дания - Украина состоится в воскресенье, 7 июня, в Оденсе и начнется в 19:30 по киевскому времени.
Напомним, что в дебютном матче под руководством Андреа Мальдеры сборная Украины одержала победу 2:0 над Польшей.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!