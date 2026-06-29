Яремчук хочет покинуть Олимпиакос

Украинский нападающий рассчитывает найти себе команду, где будет основным.

Украинский нападающий Олимпиакоса Роман Яремчук может сменить клуб во время летнего трансферного окна.

Как сообщает Sport24.gr, 30-летний футболист хотел бы покинуть команду, поскольку его не устраивает его нынешнее положение в греческом клубе.

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Украинский форвард рассчитывает найти себе команду, где бы он был игроком основы и имел регулярное место в стартовом составе.

Действующий контракт украинца с греческим клубом рассчитан до июня 2028 года.

Напомним, что вторую часть минувшего сезона Яремчук провел в аренде в Лионе, где сыграл 14 матчей, отличившись пятью голами и одной результативной передачей.

После завершения сезона французский клуб не стал активировать опцию выкупа украинца за пять миллионов евро, однако позже возобновил переговоры с Олимпиакосом, пытаясь сбить цену на игрока.

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