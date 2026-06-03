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Футбол

Трансфер украинца в Лион сорвался из-за финансовых разногласий

Яремчук возвращается в Олимпиакос.
Вчера, 22:16       Автор: Валентина Чорноштан
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

Роман Яремчук не останется в Олимпиакосе на постоянной основе, представители Лиона не смогли договориться с греческим клубом о полноценном трансфере.

Препятствием для новой сделки по украинскому форварду стала сумма выкупа игрока, сообщает foot01.

Отмечается, что Лион пытался добиться снижения стоимости выкупа, тогда как Олимпиакос отказался пересматривать ранее оговорённую в договоре сумму в 5 млн евро.

В результате французский клуб решил отказаться от сделки, и после завершения аренды Яремчук вернётся в расположение Лиона.

Ранее Кунде впервые  прокомментировал трансферные слухи вокруг него.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лион олимпиакос Роман Яремчук

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