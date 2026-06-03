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Кунде впервые прокомментировал трансферные слухи вокруг него

Заявил, что не планирует покидать Барселону.
Вчера, 21:15       Автор: Валентина Чорноштан
Жюль Кунде / Getty Images
Жюль Кунде / Getty Images

Защитник Барселоны Жюль Кунде поделился информацией о возможном уходе из каталонского клуба.

Напомним, что соглашение между французом и командой действует до 2030 года, однако накануне СМИ сообщили, что Ханси Флик не видит защитника в команде на следующий сезон.

"Сейчас, когда я нахожусь в лагере сборной Франции, подобные вещи отходят на второй план. Пока нет особых распоряжений, я полностью сосредоточен на текущем турнире. Но я в Барсе и надеюсь остаться здесь", — цитирует Кунде RMC Sport.

Добавим, что в этом сезоне в чемпионате Испании Жюль сыграл 30 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

К слову, Атлетико нашёл замену Альваресу, если тот уйдёт.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Жюль Кунде

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