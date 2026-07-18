Рома хочет подписать талантливого вингера из АПЛ

Рома пытается провернуть трансфер Крисенсио Саммервилля, пишет Джанлука Ди Марцио.

По информации инсайдера, римский клуб уже сделал предложение в размере 46 млн евро.

При этом, напомним, что нидерландский вингер входит в число интересов большого количества клубов. Шаг Ромы может заставить активизироваться остальных.

Вест Хэм уже давно смирился с продажей Саммервилля, потому вряд ли отклонит предложение. Тем более, что сам игрок уже сказал "да" Роме.

Ранее также сообщалось, что вингер Ливерпуля нашел себе новый клуб.

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