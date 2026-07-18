Челси побил трансферный рекорд для английских игроков, пишет The Athletic.

Лондонский клуб договорился с Астон Виллой о покупке Моргана Роджерса за 117 млн фунтов.

Сам же Роджерс уже согласовал контракт с Челси на шесть лет.

Таким образом этот трансфер побьет рекорд Эллиота Андерсона, которого Манчестер Сити купил за 116 млн фунтов.

Ранее также сообщалось, что вингер Вест Хэма перейдет в Рому.

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