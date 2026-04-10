Морган Роджерс может сменить АПЛ на Лигу 1

Астон Вилла оценила игрока почти в 100 млн фунтов.
Сегодня, 12:28       Автор: Валентина Чорноштан
Морган Роджерс / Getty Images
Морган Роджерс / Getty Images

ПСЖ заинтересовался полузащитником Астон Виллы Морганом Роджерсом. Об этом сообщает The Telegraph.

Ранее хавбек вызывал интерес у клубов из чемпионата Англии, а именно Арсенала, Челси и Манчестер Юнайтед, однако сейчас главным кандидатом на приобретение игрока является французская команда.

Клуб из Бирмингема согласен продать 23-летнего англичанина за 80 млн фунтов и более. Добавим, что с учетом бонусов сумма может дойти почти до 100 млн фунтов.

Также часть суммы получит Мидлсбро, а именно 20% от прибыли. Напомним, что сам игрок обошелся Астон Вилле в 15 млн фунтов в 2024 году.

К слову, Милан и Ювентус хотят подписать ветерана Барселоны.

