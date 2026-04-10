Милан и Ювентус хотят подписать ветерана Барселони

Из-за того, что контракт Роберта Левандовски с Барселоной заканчивается летом этого года, некоторые команды надеются бесплатно подписать поляка.

Среди них Милан и Ювентус. Отмечается, что переход возможен только при условии существенного снижения зарплаты, ведь итальянские клубы не могут позволить себе платить Роберту 20 млн евро в год, пишет Calciomercato.

Добавим, что Барселона, в свою очередь, пытается договориться с 37-летним форвардом о продлении контракта ещё на сезон, пока не найдут ему замену на этой позиции.

Пока что представители "россонери" связались с агентом игрока, в то время как Ювентус следит за ситуацией вокруг Роберта.

