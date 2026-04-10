Авторитетное издание узнало, каких игроков Арсенал планирует купить этим летом

BBC сообщает, что Арсенал нацелился сразу на трёх игроков состава Ньюкасла и хочет приобрести их этим летом.

Речь идёт о защитнике Валентино Ливраменто, хавбеке Сандро Тонали и вингере Энтони Гордоне.

Источник добавляет, что Ньюкаслу придётся распрощаться хотя бы с одним из этих игроков из-за финансового положения клуба.

К слову, Арсенал также может приобрести игрока Сельты, ведь у Оскара Мингесы летом истекает контракт с испанской командой, и он может обойтись канонирам бесплатно.

СМИ сообщают, что УЕФА отстранил судью, который судил матч Барселона - Атлетико.

