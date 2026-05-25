Пилот Мерседес Джордж Расселл получил штраф по итогам Гран-при Канады.

Напомним, что британец досрочно завершил гонку из-за проблем с силовой установкой.

Покидая кокпит Расселл выбросил на трассу подголовник, что стюарды расценили, как нарушение правил безопасности.

По итогу пилот был оштрафован на 5000 евро, однако пока условно. Если нарушение повторится, то штраф придется заплатить.

