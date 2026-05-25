Расселл получил штраф по итогам Гран-при Канады

Пилот нарушил правила безопасности.
Сегодня, 16:45       Автор: Андрей Безуглый
Джордж Расселл / Getty Images

Пилот Мерседес Джордж Расселл получил штраф по итогам Гран-при Канады.

Напомним, что британец досрочно завершил гонку из-за проблем с силовой установкой.

Покидая кокпит Расселл выбросил на трассу подголовник, что стюарды расценили, как нарушение правил безопасности.

По итогу пилот был оштрафован на 5000 евро, однако пока условно. Если нарушение повторится, то штраф придется заплатить.

Украинцы на Glory in Giza. Видео лучших моментов боя Усика и Лапина
