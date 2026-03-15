iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Антонелли одержал первую победу в Формуле 1 на Гран-при Китая

Стартовав с поула, пилот Мерседес выиграл гонку на втором этапе чемпионата.
Сегодня, 11:12       Автор: Игорь Мищук
Андреа Кими Антонелли / Getty Images
В воскресенье, 15 марта, состоялась гонка на втором этапе Формулы 1 - Гран-при Китая.

Победу в гонке одержал пилот Мерседес Андреа Кими Антонелли, стартовавший с поула.

Для 19-летнего итальянского гонщика эта наивысшая ступень подиума в Формуле 1 стала первой в карьере.

Вторым стал напарник победителя Джордж Расселл, а третье место занял Льюис Хэмилтон, завоевав свой первый подиум в составе Феррари.

В Китае четыре гонщика, включая пилотов Макларен Ландо Норриса и Оскара Пиастри, не стартовали из-за технических проблем, а Макс Ферстаппен из Ред Булл и оба представителя Астон Мартин сошли с дистанции.

Гран-при Китая

  1. Андреа Кими Антонелли (Мерседес) - 56 кругов
  2. Джордж Расселл (Мерседес) +5,515
  3. Льюис Хэмилтон (Феррари) +25,267
  4. Шарль Леклер (Феррари) +28,894
  5. Оливер Берман (Хаас) +57,268
  6. Пьер Гасли (Альпин) +59,647
  7. Лиам Лоусон (Рейсинг Буллз) +1.20,588
  8. Изак Аджар (Ред Булл) +1.27,247
  9. Карлос Сайнс (Уильямс) +1 круг
  10. Франко Колапинто (Альпин) +1 круг
  11. Нико Хюлькенберг (Ауди) +1 круг
  12. Арвид Линдблад (Рейсинг Буллз) +1 круг
  13. Валттери Боттас (Кадиллак) +1 круг
  14. Эстебан Окон (Хаас) +1 круг
  15. Серхио Перес (Кадиллак) +1 круг

Сошли:

  • Макс Ферстаппен (Ред Булл)
  • Фернандо Алонсо (Астон Мартин)
  • Лэнс Стролл (Астон Мартин)
  • Оскар Пиастри (Макларен)
  • Ландо Норрис (Макларен)
  • Габриэл Бортолето (Ауди)
  • Алекс Албон (Уильямс)

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в Кубке конструкторов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Льюис Хэмилтон Гран-при Китая джордж расселл Андреа Кими Антонелли

Статьи по теме

Видео

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK