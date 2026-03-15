Антонелли одержал первую победу в Формуле 1 на Гран-при Китая

Стартовав с поула, пилот Мерседес выиграл гонку на втором этапе чемпионата.

В воскресенье, 15 марта, состоялась гонка на втором этапе Формулы 1 - Гран-при Китая.

Победу в гонке одержал пилот Мерседес Андреа Кими Антонелли, стартовавший с поула.

Для 19-летнего итальянского гонщика эта наивысшая ступень подиума в Формуле 1 стала первой в карьере.

Вторым стал напарник победителя Джордж Расселл, а третье место занял Льюис Хэмилтон, завоевав свой первый подиум в составе Феррари.

В Китае четыре гонщика, включая пилотов Макларен Ландо Норриса и Оскара Пиастри, не стартовали из-за технических проблем, а Макс Ферстаппен из Ред Булл и оба представителя Астон Мартин сошли с дистанции.

Андреа Кими Антонелли (Мерседес) - 56 кругов Джордж Расселл (Мерседес) +5,515 Льюис Хэмилтон (Феррари) +25,267 Шарль Леклер (Феррари) +28,894 Оливер Берман (Хаас) +57,268 Пьер Гасли (Альпин) +59,647 Лиам Лоусон (Рейсинг Буллз) +1.20,588 Изак Аджар (Ред Булл) +1.27,247 Карлос Сайнс (Уильямс) +1 круг Франко Колапинто (Альпин) +1 круг Нико Хюлькенберг (Ауди) +1 круг Арвид Линдблад (Рейсинг Буллз) +1 круг Валттери Боттас (Кадиллак) +1 круг Эстебан Окон (Хаас) +1 круг Серхио Перес (Кадиллак) +1 круг

Сошли:

Макс Ферстаппен (Ред Булл)

Фернандо Алонсо (Астон Мартин)

Лэнс Стролл (Астон Мартин)

Оскар Пиастри (Макларен)

Ландо Норрис (Макларен)

Габриэл Бортолето (Ауди)

Алекс Албон (Уильямс)

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в Кубке конструкторов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!