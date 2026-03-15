Антонелли одержал первую победу в Формуле 1 на Гран-при Китая
В воскресенье, 15 марта, состоялась гонка на втором этапе Формулы 1 - Гран-при Китая.
Победу в гонке одержал пилот Мерседес Андреа Кими Антонелли, стартовавший с поула.
Читай также: Антонелли стал самым молодым обладателем поула
Для 19-летнего итальянского гонщика эта наивысшая ступень подиума в Формуле 1 стала первой в карьере.
Вторым стал напарник победителя Джордж Расселл, а третье место занял Льюис Хэмилтон, завоевав свой первый подиум в составе Феррари.
KIMI ANTONELLI WINS FOR THE FIRST TIME!! 👏🏆— Formula 1 (@F1) March 15, 2026
В Китае четыре гонщика, включая пилотов Макларен Ландо Норриса и Оскара Пиастри, не стартовали из-за технических проблем, а Макс Ферстаппен из Ред Булл и оба представителя Астон Мартин сошли с дистанции.
Гран-при Китая
- Андреа Кими Антонелли (Мерседес) - 56 кругов
- Джордж Расселл (Мерседес) +5,515
- Льюис Хэмилтон (Феррари) +25,267
- Шарль Леклер (Феррари) +28,894
- Оливер Берман (Хаас) +57,268
- Пьер Гасли (Альпин) +59,647
- Лиам Лоусон (Рейсинг Буллз) +1.20,588
- Изак Аджар (Ред Булл) +1.27,247
- Карлос Сайнс (Уильямс) +1 круг
- Франко Колапинто (Альпин) +1 круг
- Нико Хюлькенберг (Ауди) +1 круг
- Арвид Линдблад (Рейсинг Буллз) +1 круг
- Валттери Боттас (Кадиллак) +1 круг
- Эстебан Окон (Хаас) +1 круг
- Серхио Перес (Кадиллак) +1 круг
Сошли:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин)
- Лэнс Стролл (Астон Мартин)
- Оскар Пиастри (Макларен)
- Ландо Норрис (Макларен)
- Габриэл Бортолето (Ауди)
- Алекс Албон (Уильямс)
