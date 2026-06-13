"Буду драться со всеми": Джошуа заверил, что его интересует не только поединок с Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа отреагировал на заявление своего будущего соперника Тайсона Фьюри, что его интересует только их бой.

Британский боксер отметил, что он сам не зацикливается только на поединке против соотечественника и готов встретиться в ринге с другими бойцами дивизиона.

Читай также: Хирн объяснил, почему бой Фьюри – Джошуа будет не в Лондоне

"Фьюри возвращается только ради боя со мной? Это чушь. Это мое мнение. Но такова его жизнь. Он может делать, что хочет.

Что касается меня, я хочу всего. Я буду драться со всеми. И поэтому я до сих пор этим занимаюсь, потому что мне нужно многому учиться. Это моя истинная сущность как бойца. У меня к этому страсть. У меня к этому любовь.

Это тяжело, не поймите меня неправильно. Это как когда я дрался с Даниэлем Дюбуа. Меня нокаутировали, но у меня все еще есть сила. И я хорошо себя проявил, и собираюсь выйти туда и снова показать все, на что способен. Я буду драться с Фабио Уордли. Я бы дрался со всеми ними, потому что этим мы и занимаемся. У меня совсем другое мышление", - сказал Джошуа в комментарии The Ring.

Напомним, что свой ближайший бой Джошуа проведет против албанца Кристиана Пренги 25 июля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, а в конце года должен встретиться в ринге с Фьюри.

Ранее промоутер Джошуа сделал однозначный прогноз на бой с Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!