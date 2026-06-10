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"Уверен больше, чем когда-либо": Промоутер Джошуа сделал однозначный прогноз на бой с Фьюри

Эдди Хирн попытался предсказать результат будущего мегафайта.
Вчера, 23:58       Автор: Игорь Мищук
Эдди Хирн и Энтони Джошуа / Getty Images
Эдди Хирн и Энтони Джошуа / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего обладателя титулов в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа, поделился ожиданиями от предстоящего боя против еще одного экс-чемпиона Тайсона Фьюри.

Представитель Эй Джея заявил, что абсолютно уверен в досрочной победе своего клиента.

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"Я всегда считал, что Энтони Джошуа нокаутирует Тайсона Фьюри. Всегда. И после того как я посмотрел бой с Махмудовым, я еще больше в этом уверен. При этом я ожидаю, что в возможном поединке с Джошуа Фьюри будет выглядеть лучше, чем в бою с Махмудовым.

Но я просто верю, что если Джошуа подойдет к этому бою уверенным в себе и своих силах, то он остановит Фьюри досрочно. Я всегда так думал, а сейчас уверен в этом больше, чем когда-либо", - сказал Хирн в комментарии The Ring.

Ранее инсайдер сообщил, где и когда может состояться бой Джошуа и Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Эдди Хирн

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