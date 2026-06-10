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Инсайдер сообщил, где и когда может состояться бой Джошуа и Фьюри

Британские экс-чемпионы должны встретиться в ринге в конце этого года.
Вчера, 21:59       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Getty Images
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Getty Images

Известный журналист и инсайдер Дэн Рафаэль опроверг информацию о том, что бой двух бывших чемпионов мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри может состояться в США.

По его словам, поединок боксеров планируют организовать на их родине в Великобритании в ноябре.

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"Согласно источнику, непосредственно осведомленному о планах, если Джошуа и Фьюри выиграют разминочные бои, их поединок в ноябре пройдет в Великобритании, а не в Лос-Анджелесе", - написал Рафаэль в сети Х.

Напомним, что свой ближайший бой Джошуа проведет против албанца Кристиана Пренги 25 июля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Фьюри также планирует устроить промежуточный поединок.

Ранее Джошуа признался, сколько еще лет собирается провести в ринге.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри

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