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"Над Джошуа висит тень боя с Дюбуа": Уоррен - о его уязвимости перед Пренгой

Промоутер опасается апсета в бою с албанцем.
Сегодня, 13:46       Автор: Валентина Чорноштан
Фрэнк Уоррен / Getty Images
Фрэнк Уоррен / Getty Images

Бизнесмен и промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен высказался о будущем бое Энтони Джошуа против Кристиана Пренги, который пройдёт 25 июля.

Босс Queensberry Promotions заявил, что будет поддерживать Эй Джея, ведь ему необходимо уверенно пройти Пренгу, чтобы наконец выйти на бой с Фьюри.

"Над Джошуа всё ещё висит тень того, что произошло в бою с Дюбуа. Поэтому он остаётся уязвимым, если кто-то сумеет поймать его в нужный момент, хочется, чтобы Эй-Джей просто вышел и сделал свою работу, и мы наконец устроим бой с Тайсоном и дадим людям увидеть то, чего они так ждут", - сказал промоутер для Seconds Out.

Добавим, что инвестор Турки Аль аш-Шейх запланировал бой Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа на ноябрь 2026.

К слову, экс-соперник украинца рассказал, кто на самом деле победил в бою Усик - Верховен.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Фрэнк Уоррен

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