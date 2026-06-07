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Кто победил в бою Усик – Верхувен. Чисора дал неожиданный ответ

Экс-соперник украинца о последствиях тяжёлого Александра в бою с Рико.
Сегодня, 11:24       Автор: Валентина Чорноштан
Дерек Чисора / Getty Images
Дерек Чисора / Getty Images

В конце мая Александр Усик провёл бой против Рико Верховена, украинец отправил в технический нокаут своего оппонента.

Дерек Чисора, который ранее встречался на ринге с гегемоном супертяжёлого веса,  высказался касательно боя:

Усик победил. Давайте будем называть вещи своими именами, знаете, вся эта ситуация с рефери... Возможно, он (Усик) нокаутировал бы его (Верховена) уже в следующем раунде, но кто знает? Но больше всего мне нравится то, что теперь люди считают Александра уязвимым.

При этом он отметил, что этот поединок может "разбудить" Усика и сделать его ещё опаснее в следующих боях.

К слову, промоутер Итаумы назвал сроки проведения следующего боя.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Дерек Чисора Рико Верховен

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