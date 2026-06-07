Кто победил в бою Усик – Верхувен. Чисора дал неожиданный ответ
Экс-соперник украинца о последствиях тяжёлого Александра в бою с Рико.
В конце мая Александр Усик провёл бой против Рико Верховена, украинец отправил в технический нокаут своего оппонента.
Дерек Чисора, который ранее встречался на ринге с гегемоном супертяжёлого веса, высказался касательно боя:
Усик победил. Давайте будем называть вещи своими именами, знаете, вся эта ситуация с рефери... Возможно, он (Усик) нокаутировал бы его (Верховена) уже в следующем раунде, но кто знает? Но больше всего мне нравится то, что теперь люди считают Александра уязвимым.
При этом он отметил, что этот поединок может "разбудить" Усика и сделать его ещё опаснее в следующих боях.
К слову, промоутер Итаумы назвал сроки проведения следующего боя.
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