Кто победил в бою Усик – Верхувен. Чисора дал неожиданный ответ

Экс-соперник украинца о последствиях тяжёлого Александра в бою с Рико.

В конце мая Александр Усик провёл бой против Рико Верховена, украинец отправил в технический нокаут своего оппонента.

Дерек Чисора, который ранее встречался на ринге с гегемоном супертяжёлого веса, высказался касательно боя:

Усик победил. Давайте будем называть вещи своими именами, знаете, вся эта ситуация с рефери... Возможно, он (Усик) нокаутировал бы его (Верховена) уже в следующем раунде, но кто знает? Но больше всего мне нравится то, что теперь люди считают Александра уязвимым.

При этом он отметил, что этот поединок может "разбудить" Усика и сделать его ещё опаснее в следующих боях.

К слову, промоутер Итаумы назвал сроки проведения следующего боя.

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