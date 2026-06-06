Промоутер Итаумы назвал сроки проведения следующего боя
Представитель британского проспекта поделился ближайшими планами своего клиента.
Фрэнк Уоррен, промоутер проспекта супертяжелого дивизиона Мозеса Итаумы (13-0, 11 КО), рассказал о его ближайшем бое.
По словам представителя перспективного британского боксера, на следующей неделе они планируют анонсировать будущий поединок, а в ринг его клиент должен будет выйти в конце августа.
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"Последние несколько недель мы пытаемся уладить все вопросы. Не то, чтобы у нас возникли проблемы. Вопрос был лишь в том, чтобы мы все собрались вместе. Надеюсь, что на следующей неделе мы сможем объявить бой. Он состоится в конце августа", - приводит слова Уоррена talkSPORT.
Ожидается, что соперником Итаумы станет хорват Филип Хргович (20-1, 15 КО).
Ранее сообщалось, что Итаума получит титульный бой после встречи с Хрговичем.
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