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Промоутер Итаумы назвал сроки проведения следующего боя

Представитель британского проспекта поделился ближайшими планами своего клиента.
Вчера, 22:12       Автор: Игорь Мищук
Мозес Итаума / Getty Images
Мозес Итаума / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер проспекта супертяжелого дивизиона Мозеса Итаумы (13-0, 11 КО), рассказал о его ближайшем бое.

По словам представителя перспективного британского боксера, на следующей неделе они планируют анонсировать будущий поединок, а в ринг его клиент должен будет выйти в конце августа.

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"Последние несколько недель мы пытаемся уладить все вопросы. Не то, чтобы у нас возникли проблемы. Вопрос был лишь в том, чтобы мы все собрались вместе. Надеюсь, что на следующей неделе мы сможем объявить бой. Он состоится в конце августа", - приводит слова Уоррена talkSPORT.

Ожидается, что соперником Итаумы станет хорват Филип Хргович (20-1, 15 КО).

Ранее сообщалось, что Итаума получит титульный бой после встречи с Хрговичем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фрэнк Уоррен Мозес Итаума

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