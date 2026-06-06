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Итаума получит титульный бой после встречи с Хрговичем

Соперником станет действующий чемпион Даниэль Дюбуа.
Сегодня, 11:12       Автор: Валентина Чорноштан
Мозес Итаума / Getty Images
Мозес Итаума / Getty Images

Промоутер Фрэнк Уоррен (Queensberry Promotions), представляющий интересы Мозеса Итаумы, рассказал, за какой пояс будет драться его клиент после боя против Хрговича.

Бизнесмен заявил для Seconds Out, что после этого боя Итаума может получить титульный шанс по линии WBO, то есть речь идёт о встрече на ринге с Даниэлем Дюбуа.

Однако Уоррен заявил, что, если до того момента состоится реванш Дюбуа против Фабио Уордли, то он выйдет против победителя реванша.

Напомним, что в августе Итаума выйдет против Филипа Хрговича.

Ранее промоутер Фьюри выдал прогноз боя своего клиента с Джошуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фрэнк Уоррен Мозес Итаума

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