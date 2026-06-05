iSport.ua
Русский Українська

Промоутер Фьюри выдал прогноз боя своего клиента с Джошуа

Считает, что Тайсон повторит успех Дюбуа.
Сегодня, 12:49       Автор: Валентина Чорноштан
Фрэнк Уоррен / Getty Images
Фрэнк Уоррен / Getty Images

Как сообщается, в соответствии с предварительными договорённостями, бой Энтони Джошуа - Тайсон Фьюри состоится осенью 2026 года.

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен для Boxing News24 высказался о том, кто выйдет победителем встречи.

По мнению Уоррена, фаворитом противостояния является Фьюри. Промоутер считает, что его подопечный способен не просто победить, а завершить бой досрочно.

Уоррен в качестве довода вспомнил поражение Джошуа от Даниэля Дюбуа и подчеркнул, что ещё до того боя не сомневался в поражении Эй Джея.

К слову, ранее Джошуа высказался о перспективах проспекта Мозеса Итаумы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Фрэнк Уоррен

Статьи по теме

"Да ну нафиг": Джошуа эмоционально высказался - о возможности стать абсолютным чемпионом мира "Да ну нафиг": Джошуа эмоционально высказался - о возможности стать абсолютным чемпионом мира
Джошуа перечислил 5 боксеров, которых собирается побить Джошуа перечислил 5 боксеров, которых собирается побить
Джошуа предупредил будущую звезду хэвивейта: "Его начнут изучать" Джошуа предупредил будущую звезду хэвивейта: "Его начнут изучать"
Джошуа признался, сколько еще лет собирается провести в ринге Джошуа признался, сколько еще лет собирается провести в ринге

Видео

Временный чемпион WBC опубликовал специальное видео с призывом к Усику принять бой
Временный чемпион WBC опубликовал специальное видео с призывом к Усику принять бой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" одержали победу в спарринге с Польшей
просмотров
Футбол сегодня: товарищеские матчи сборных и плей-офф УПЛ
просмотров
Свитолина вылетела с Ролан Гарроса в украинском дерби
просмотров
Плей-офф НБА: Нью-Йорк повел в финальной серии против Сан-Антонио
просмотров

Последние новости

Формула 116:06
Гран-при Монако: Феррари показали лучшее время на первой практике
Бокс14:47
"Да ну нафиг": Джошуа эмоционально высказался - о возможности стать абсолютным чемпионом мира
Европа14:25
Барселона ставит ультиматум Монако касательно трансфера Фати
Европа14:07
Инсайдер: Бешикташ нанял одного из лучших тренеров Серии А
Формула 113:41
Ферстаппен - о борьбе с топ-командами: "Нужно больше мощности"
Европа13:18
Ювентус определился с главной трансферной целью
Бокс12:49
Промоутер Фьюри выдал прогноз боя своего клиента с Джошуа
Европа12:27
Легенда Ромы жёстко прошёлся по Довбику: "Подписание было ошибкой"
Формула 112:04
Кадиллак собирается увольнять Боттаса? Известна заява финского гонщика
Бокс11:43
Джошуа перечислил 5 боксеров, которых собирается побить
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK