Промоутер Фьюри выдал прогноз боя своего клиента с Джошуа

Как сообщается, в соответствии с предварительными договорённостями, бой Энтони Джошуа - Тайсон Фьюри состоится осенью 2026 года.

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен для Boxing News24 высказался о том, кто выйдет победителем встречи.

По мнению Уоррена, фаворитом противостояния является Фьюри. Промоутер считает, что его подопечный способен не просто победить, а завершить бой досрочно.

Уоррен в качестве довода вспомнил поражение Джошуа от Даниэля Дюбуа и подчеркнул, что ещё до того боя не сомневался в поражении Эй Джея.

К слову, ранее Джошуа высказался о перспективах проспекта Мозеса Итаумы.

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