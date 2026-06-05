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Джошуа предупредил будущую звезду хэвивейта: "Его начнут изучать"

Высказался о перспективах проспекта Мозеса Итаумы.
Сегодня, 10:11       Автор: Валентина Чорноштан
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа высказался касательно своего соотечественника, 21-летнего Мозеса Итаумы.

Добавим, что британец имеет идеальный рекорд и высокий процент нокаутов, а именно 12 КО в 14 боях.

"Я думаю, Мозес будет готов к большим вызовам в своё время. С точки зрения наличия таланта, он хорош, он перспективен. Но дайте парню немного времени на развитие", — сказал Эй Джей для Ring Magazine.

Также Джошуа припомнил свою карьеру:

Я вам так скажу, я стал чемпионом мира в своём 16-м бою, и как только вы переходите чемпионскую грань, дороги назад нет. Будут совсем другие соперники, вас начнут изучать, поверьте мне.

Ранее Энтони признался, сколько ещё лет собирается провести на ринге.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Мозес Итаума

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