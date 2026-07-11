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Хижняк проведет бой в андеркарде поединка Джошуа - Пренга

Украинский олимпийский чемпион второй раз выйдет на профессиональный ринг.
Сегодня, 19:08       Автор: Игорь Мищук
Александр Хижняк / Getty Images
Александр Хижняк / Getty Images

Олимпийский чемпион Игр-2024 в Париже и серебряный призер Токио-2020 Александр Хижняк (1-0, 1 КО) в июле проведет свой второй бой на профессиональном ринге.

Как сообщает LuckyPunch, украинский боксер выступит в андеркарде поединка между британским экс-чемпионом в супертяжелом весе Энтони Джошуа и албанцем Кристианом Пренгой.

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Вечер бокса состоится 25 июля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Сейчас украинец завершает тренировочный лагерь на олимпийской базе Конча-Заспа.

Напомним, что Хижняк дебютировал на профессиональном ринге 21 марта в рамках вечера бокса Rising Stars от Usyk 17 Promotions, одержав быструю досрочную победу над колумбийцем Уилмером Бароном.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Александр Хижняк

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