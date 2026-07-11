Спортинг Канзас-Сити заинтересован в подписании экс-игрока Ливерпуля

Салах может поехать в США, а не в Саудовскую Аравию.

Будущее Мохамеда Салаха остаётся неопределённым после ухода из Ливерпуля.

Как сообщает The Athletic, ранее главным фаворитом на подписание египетского форварда был ряд клубов из Саудовской Аравии.

Однако теперь Салахом заинтересовался клуб из МЛС, а именно Спортинг Канзас‑Сити. Отмечается, что они готовы предложить нападающему один из самых крупных контрактов в мировом футболе.

К тому же, внутри клуба считают, что из‑за того, что новый владелец команды Питер Маллук является сыном египетских эмигрантов, это может повлиять на переход форварда.

К слову, Клопп рассказал о срыве трансфера звезды Реала в Ливерпуль.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!