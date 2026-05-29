Салах получил щедрое предложение из Саудовской Аравии

Вингер Ливерпуля Мохамед Салах может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, 33-летний египтянин получил щедрое предложение от одного из клубов этой страны.

Игрок сможет пополнить состав своей новой команды в статусе свободного агента после того, как летом покинет стан мерсисайдцев.

По информации источника, клуб из Саудовской Аравии подготовил для египетского вингера контракт до 2028 года с возможностью продления еще на один сезон.

В нынешнем сезоне Салах провел в составе Ливерпуля во всех турнирах 41 матч, отличившись 12 голами и десятью результативными передачами.

Отметим, ранее сообщалось, что Салах может остаться в Европе.

