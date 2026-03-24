iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Салах объявил окончательное решение о своем будущем в Ливерпуле

Египетский вингер покинет клуб после завершения текущего сезона.
Сегодня, 21:22       Автор: Игорь Мищук
Мохамед Салах / Getty Images

Вингер Ливерпуля Мохамед Салах официально объявил о скором завершении своей карьеры в стане мерсисайдцев.

33-летний египтянин у себя в соцсетях выложил соответствующее видео, сообщив, что покинет клуб после завершения нынешнего сезона.

"К сожалению, этот день настал. Я прощаюсь с Ливерпулем. В конце этого сезона я покину клуб. Я никогда не мог подумать, что этот клуб и его болельщики станут важной частью моей жизни. Для меня Ливерпуль - это не просто клуб, а особая страсть, которую невозможно объяснить словами. Мы праздновали победы, завоевывали самые большие трофеи и вместе проходили нелегкие периоды в нашей жизни.

Я хочу поблагодарить всех, кто был со мной, особенно партнеров по команде и болельщиков. Спасибо вам за поддержку, которую я никогда не забуду. Покидать этот клуб нелегко, потому что вы подарили мне лучший период в жизни. Я всегда буду одним из вас. Этот клуб всегда будет домом для меня и для моей семьи", - заявил Салах.

Напомним, что Салах выступает за Ливерпуль с 2017 года. За это время вингер провел в составе мерсисайдцев 435 матчей во всех турнирах, отличившись 255 голами и 122 результативными передачами.

Вместе с "красными" египтянин дважды становился чемпионом, завоевал Кубок Англии, два Кубка лиги, Суперкубок Англии, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что Салах начал переговоры с грандом Саудовской Аравии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Мохамед Салах

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Виттоцци и Ботн победами в масс-стартах закрыли сезон Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки в Холменколлене
просмотров
Футбол сегодня: стартует отбор на Чемпионат мира, Украина против Швеции и другие матчи
просмотров
Свитолина завершила выступления на турнире в Майами
просмотров
УПЛ: Кривбасс обыграл Эпицентр, ЛНЗ одолел Рух
просмотров

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK