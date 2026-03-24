Салах объявил окончательное решение о своем будущем в Ливерпуле

Вингер Ливерпуля Мохамед Салах официально объявил о скором завершении своей карьеры в стане мерсисайдцев.

33-летний египтянин у себя в соцсетях выложил соответствующее видео, сообщив, что покинет клуб после завершения нынешнего сезона.

Читай также: Салах установил клубный рекорд Ливерпуля в Лиге чемпионов

"К сожалению, этот день настал. Я прощаюсь с Ливерпулем. В конце этого сезона я покину клуб. Я никогда не мог подумать, что этот клуб и его болельщики станут важной частью моей жизни. Для меня Ливерпуль - это не просто клуб, а особая страсть, которую невозможно объяснить словами. Мы праздновали победы, завоевывали самые большие трофеи и вместе проходили нелегкие периоды в нашей жизни.

Я хочу поблагодарить всех, кто был со мной, особенно партнеров по команде и болельщиков. Спасибо вам за поддержку, которую я никогда не забуду. Покидать этот клуб нелегко, потому что вы подарили мне лучший период в жизни. Я всегда буду одним из вас. Этот клуб всегда будет домом для меня и для моей семьи", - заявил Салах.

Напомним, что Салах выступает за Ливерпуль с 2017 года. За это время вингер провел в составе мерсисайдцев 435 матчей во всех турнирах, отличившись 255 голами и 122 результативными передачами.

Вместе с "красными" египтянин дважды становился чемпионом, завоевал Кубок Англии, два Кубка лиги, Суперкубок Англии, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что Салах начал переговоры с грандом Саудовской Аравии.

