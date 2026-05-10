Артета похвалил судью после матча с Вест Хэмом

Главный тренер Арсенала Микель Артета отдал должное арбитру матча с Вест Хэмом.

Напомним, что в концовке матча Вест Хэм забил гол, сильно напоминающий голы, которые Арсенал забивает в течение всего сезона.

В итоге момент рассмотрел VAR, но не смог вынести решение, предложив арбитру самому посмотреть повтор. Крис Кавана в итоге отменил взятие ворот, и как считает Артета, совершенно правильно.

Это очень серьезное решение. Когда следовало покритиковать, я критиковал, а сегодня я отдаю судьям должное. Нужна смелость, чтобы пересмотреть момент, но становится очевидно, что это фол, когда видишь повтор. Судьи могли принять любое решение. Мы знаем правила и призываем действовать последовательно

