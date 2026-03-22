Артета - о финале: Арсенал очень хотел завоевать трофей

Команда сама виновата в результате.
Вчера, 22:45       Автор: Андрей Безуглый
Микель Артета / Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал поражение в финале Кубка лиги.

Напомним, что "канониры" уступили Манчестер Сити.

По словам специалиста, его команда сама виновата, что не сумела додавить соперника, когда играли лучше него. Однако даже из этого матча они вынесут урок.

Мне больно, особенно за наших игроков и болельщиков, потому что мы очень хотели сегодня завоевать этот трофей. Это были два совершенно разных тайма, особенно первый, когда, думаю, мы были лучше соперника и имели два лучших момента в матче. Мы этим не воспользовались. Нужно отдать им должное за то, что они сделали. Очень грустный день.

У нас было восемь потрясающих месяцев. Сегодняшний день – разочарование. Нам нужно использовать этот огонь внутри в ближайшие два месяца, чтобы провести невероятный сезон

