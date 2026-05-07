Рома намерена обменять Довбика на другого нападающего

Украинец может остаться в Серии А, но в другой команде.
Вчера, 22:28       Автор: Игорь Мищук
Артем Довбик / Getty Images

Украинский нападающий Ромы Артем Довбик, ныне восстанавливающийся после травмы, может продолжить карьеру в составе другой команды Серии А.

Как сообщает Roma Press со ссылкой на Leggo, 28-летний украинец не входит в дальнейшие планы главного тренера "джаллоросси" Джан Пьеро Гасперини, из-за чего в римском клубе рассматривают вариант его обмена на форварда Фиорентины Роберто Пикколи.

По информации источника, переходы украинского и итальянского нападающих могут состояться на правах обоюдной аренды.

Напомним, что Довбик до января, когда получил травму, успел провести за Рому в нынешнем сезоне 17 матчей во всех турнирах, отличившись тремя голами и двумя результативными передачами.

На счету Пикколи в текущей кампании семь забитых мячей и два ассиста в 40 поединках за Фиорентину.

