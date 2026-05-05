"Не знаю, сможет ли вернуться": Тренер Ромы рассказал о состоянии травмированного Довбик

Наставник "джаллоросси" подтвердил, что украинец может остаться вне игры до конца сезона.
Вчера, 23:32       Автор: Игорь Мищук
Артем Довбик / Getty Images

Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини высказался о состоянии травмированного украинского нападающего Артема Довбика.

Наставник римской команды отметил, что украинец еще не готов вернуться на поле и может не успеть восстановиться до конца сезона.

"Почти все наши игроки уже восстановились. Пеллегрини и Довбик все еще не в строю. Не знаю, смогут ли они вернуться до конца сезона.

Но это команда, которая сейчас демонстрирует хороший футбол, забивает благодаря разным игрокам и даже отмечается качественными голами. Мы знаем, что у нас впереди три матча. У нас нет права на ошибку, и мы к этому готовимся", - приводит слова Гасперини TMW.

Напомним, что Довбик до января, когда получил травму, успел провести за Рому в нынешнем сезоне 17 матчей во всех турнирах, отличившись тремя голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Рома приняла окончательное решение по поводу будущего Довбика.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Джан Пьеро Гасперини артем довбик

