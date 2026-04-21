Довбик пройдет обследование для определения сроков восстановления

Медики оценят состояние украинского нападающего Ромы.
Сегодня, 17:59       Автор: Игорь Мищук
Артем Довбик / Getty Images

Украинский нападающий Ромы Артем Довбик продолжает восстановление после травмы бедра, полученной еще в начале года.

Как сообщает Roma News со ссылкой на Il Messaggero, в ближайшие дни 28-летний футболист пройдет ультразвуковое медицинское обследование, по итогам которого будут определены точные сроки его возвращения.

Напомним, что Довбик получил повреждение сухожилия левого бедра 6 января во время матча Серии А с Лечче. Сначала медики прибегли к консервативному лечению, однако затем украинец перенес операцию.

В нынешнем сезоне украинский форвард успел провести за Рому во всех турнирах 17 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

