Милан безвольно пролетел мимо Лиги чемпионов, Рома и Комо сыграют в главном еврокубке

"Россонери" увенчали провальный конец сезона домашним поражением от Кальяри.
Сегодня, 00:33       Автор: Игорь Мищук
Милан / Getty Images

В воскресенье, 24 мая, были сыграны матчи заключительного 38-го тура итальянской Серии А.

Милан в решающем поединке, в котором на своем поле нужно было обыграть Кальяри, чтобы остаться на третьем месте в чемпионате, провалился. Команда Массимилиано Аллегри потерпела поражение со счетом 1:2 от соперника, уже не имеющего турнирных задач, и пролетела мимо Лиги чемпионов.

Милан с 70 очками завершил сезон вне топ-4 и в случае победы Ювентуса в туринском дерби с Торино может опуститься на шестую позицию.

Милан - Кальяри 1:2

Голы: Салемакерс, 2 - Боррелли, 20, Хуан Родригес, 57

В свою очередь Рома в гостевом поединке с Вероной одержала победу 2:0 и завоевала путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Верона - Рома 0:2

Голы: Мален, 56, Эль-Шаарави, 90+2

Комо также в гостях разгромил со счетом 4:1 Кремонезе и впервые в своей истории сыграет в главном еврокубковом турнире.

Кремонезе - Комо 1:4

Голы: Бонаццоли, 55 (пен.) - Хесус Родригес, 36, Дувикас, 51, Да Кунья, 74 (пен.), 81

Как итог, Рома с 73 очками стала бронзовым призером чемпионата, а Комо с 71 набранным баллом финишировал на четвертой позиции в турнирной таблице Серии А.

