Милан предлагает своей звезде долгосрочный контракт

Кристиан Пулишич может подписать новый контракт с Миланом.

Боссы "россонери" уже связались с представителями американца и сообщили о своём желании сохранить вингера на следующий сезон.

Отмечается, что Милан уже готовит для него предложение о долгосрочном продлении соглашения на улучшенных финансовых условиях.

На текущий момент Пулишич доволен своей ролью в Милане, однако он ждёт, какие улучшения его ждут в новом соглашении. После этого он даст ответ, останется ли он в Серии А или нет. Ведь ним еще интересуется Нью-Йорк Сити.

#ACMilan want to keep Christian #Pulisic and planning the contract extension. The winger currently earns €4,5M/years and asks an increase in salary to 7-8M/year to extend the contract until 2031. Pulisic has also received an amazing bid (10M/year) from #NYFC in the last weeks https://t.co/zYE1QONBy1 — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 5, 2026

К слову, Манчестер Юнайтед рассматривает трансфер хавбека Челси.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!