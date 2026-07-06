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Футбол

Милан предлагает своей звезде долгосрочный контракт

Клуб готов улучшить условия для вингера.
Сегодня, 13:20       Автор: Валентина Чорноштан
Кристиан Пулишич / Getty Images
Кристиан Пулишич / Getty Images

Кристиан Пулишич может подписать новый контракт с Миланом.

Боссы "россонери" уже связались с представителями американца и сообщили о своём желании сохранить вингера на следующий сезон.

Отмечается, что Милан уже готовит для него предложение о долгосрочном продлении соглашения на улучшенных финансовых условиях.

На текущий момент Пулишич доволен своей ролью в Милане, однако он ждёт, какие улучшения его ждут в новом соглашении. После этого он даст ответ, останется ли он в Серии А или нет. Ведь ним еще интересуется Нью-Йорк Сити.

К слову, Манчестер Юнайтед рассматривает трансфер хавбека Челси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Кристиан Пулишич

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