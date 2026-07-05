ЧМ-2026: Анонс дня — Португалия vs Испания, США vs Бельгия

Продолжается ⅛ финала текущего Чемпионата мира.

В матчах с 6 на 7 июля определятся еще два четвертьфиналиста.

Португалия - Испания

6 июля | 22:00 | AT&T Стэдиум, Арлингтон, США

Источник: Getty Images

Одна из самых интересных афиш ⅛ финала – две топовые европейские сборные, две сборные-претендентки на победу во всем турнире определят, кто из них останется за бортом соревнований, а кто пройдет дальше.

Португалия на этом турнире пока не оправдывает ожиданий, которые на нее возлагали перед стартом Мундиаля. Подопечные Роберто Мартинеса неубедительно сыграли на групповом этапе и еле-еле прошли Хорватию не без скандалов относительно судейских решений.

В свою очередь, Испания стартовала довольно плохо, но с возвращением Ламина Ямаля к оптимальным кондициям вышла на свой высочайший уровень. Впрочем, пока не Ямаль является самым опасным игроком “Фурии Рохи”. Ламин забирает на себя внимание защитников, освобождая пространство для Микеля Оярсабаля, и “неприметный” нападающий испанцев успешно этим пользуется, являясь лучшим бомбардиром своей команды с 4 голами в активе.

Пока что Испания производит впечатление одной из сильнейших команд этого Мундиаля, однако Португалия станет первым по-настоящему серьезным испытанием для команды Луиса де ла Фуэнте, и только после этого можно будет действительно делать выводы о ее уровне без отговорок о том, что не хватало кого-то или чего-то.

Интересный факт: Испания может выйти в четвертьфинал Чемпионата мира впервые за 16 лет.

На сайте betking на победу Португалии можно поставить с коэффициентом 4.20, тогда как победа Испании оценивается коэффициентом 1.90. Коэффициент на ничью в основное время — 3.60.

США - Бельгия

7 июля | 03:00 | Люмен Филд, Сиэтл, США.

Одна из стран-хозяек турнира поборется за выход в следующую стадию против сборной, которая, несмотря на свои результаты, все равно может считаться разочарованием турнира.

Бельгия, по сути, чудом оказалась на этой стадии. На групповом этапе команда Руди Гарсии победила лишь явного аутсайдера квартета – Новую Зеландию, а в поединке против Сенегала выглядела безнадежно большую часть основного времени и находилась в 5-10 минутах от вылета с турнира, однако на 86-й и 89-й минутах смогла забить, сравняв счет, а за несколько мгновений до возможного начала серии пенальти заработала 11-метровый и, реализовав его, не позволила состояться послематчевой серии.

Сборная США довольно неплохо выглядит на этом турнире, что уже заставило местных фанатов “хайпить” и верить в то, что “звездно-полосатые” смогут выиграть весь турнир, однако стоит отметить, что у хозяев пока был довольно легкий путь, и нельзя сказать, что сборная Бельгии, учитывая ее игру, будет намного более сложным соперником, чем предыдущие.

Единственное, что стоит отметить, так это то, что команда Маурисио Почеттино будет вынуждена играть в этом матче без лидера своих атак Фоларина Балогуна. Центральный нападающий получил красную карточку за фол на игроке Боснии и Герцеговины в 1/16 финала. Заменить форварда должен Рикардо Пепи.

Интересный факт: США и Бельгия сыграли товарищеский матч за несколько месяцев до турнира, и Бельгия победила со счетом 2:5.

В линии betking можно поставить на победу США с коэффициентом 2.54, тогда как вероятность успеха Бельгии представлена показателем 2.70, а на ничью в основное время можно поставить с коэффициентом 3.60.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО "Слотс Ю.Эй": Лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 25.03.2026 (Решение ДАУ ПлейСити №82-Р от 25.03.2026) и от 15.09.2023 (Решение КРАИЛ №245 от 31.08.2023), а также букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение КРАИЛ №559 от 21.11.2024), выданы сроком на 5 лет.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!