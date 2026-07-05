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Баскетбол

Сборная Украины по баскетболу победой завершила первый этап отбора ЧМ-2027

"Сине-желтые" оформили разгром Дании.
Сегодня, 18:51       Автор: Андрей Безуглый
Дания - Украина / ФБУ
Дания - Украина / ФБУ

В воскресенье, 5 июля, сборные Украины и Дании встречались в рамках последнего матча первого этапа отбора ЧМ-2027.

Напомним, что наша команда оформила выход в следующий этап в предыдущем матче против Грузии, а вот датчане проиграли все пять поединков.

Тем не менее Дания начала гораздо увереннее, выиграв первую четверть с небольшим преимуществом. Однако далее Украина не позволила свободно играть сопернику.

После третьей четверти "сине-желтые" лидировали уже в 21 очко, а потому команде Айнарса Багатскиса не стоило много усилий довести встречу до победы.

Отборочный турнир к ЧМ-2027

Дания — Украина 66:99 (25:22, 12:31, 19:24, 13:22)

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