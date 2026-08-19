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"Неплохо себя зарекомендовал": Хижняк оценил своего ближайшего соперника

Украинский боксер высказался о первом в карьере титульном поединке.
Сегодня, 19:58       Автор: Игорь Мищук
Александр Хижняк / Getty Images
Александр Хижняк / Getty Images

Украинский боксер полутяжелого веса Александр Хижняк поделился мыслями о своем ближайшем бое против аргентинца Дурвала Элиаса Паласио.

Украинец отметил, что максимально ответственно подходит к будущему бою.

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"Мы с моим отцом много работаем, готовясь к этому поединку. Мы много раз просматривали бои Паласио, он - титулованный боксер, провел много боев с опытными боксерами, с теми, кого я лично знаю и видел на олимпийском ринге. Он себя неплохо зарекомендовал в этих боях.

Мы подходим к бою с максимальной ответственностью и максимальным настроем готовимся быть в лучшей форме в этом поединке", - приводит слова Хижняка LuckyPunch.

Напомним, что бой Хижняка и Паласио состоится 22 августа во Львове в рамках шоу от Usyk 17 Promotions, а на кону поединка будет стоять титул WBA Gold International.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Хижняк

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