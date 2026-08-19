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Футбол

Мудрик получил новый игровой номер в Челси

Теперь украинец значится в составе "синих" уже не под цифрой 10.
Сегодня, 20:35       Автор: Игорь Мищук
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик получил новый игровой номер в лондонском клубе, вернувшись после дисквалификации.

"Синие" на своем официальном сайте представили состав команды на сезон-2026/27 и опубликовали номера футболистов, под которыми они будут выступать.

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Теперь Мудрик значится в составе лондонской команды под 33-м номером.

До этого украинский вингер выступал за "синих" под 15-м и 10-м номерами.

Ранее сообщалось, что Мудрик может провести сезон в составе новичка АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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