Мудрик получил новый игровой номер в Челси

Теперь украинец значится в составе "синих" уже не под цифрой 10.

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик получил новый игровой номер в лондонском клубе, вернувшись после дисквалификации.

"Синие" на своем официальном сайте представили состав команды на сезон-2026/27 и опубликовали номера футболистов, под которыми они будут выступать.

Читай также: Мудрик помог Челси вырвать ничью в спарринге

Теперь Мудрик значится в составе лондонской команды под 33-м номером.

До этого украинский вингер выступал за "синих" под 15-м и 10-м номерами.

Ранее сообщалось, что Мудрик может провести сезон в составе новичка АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!