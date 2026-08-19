Бенфика активизировала переговоры по сборной Португалии

Бенфика ведёт переговоры с Баварией по Жоау Пальинье.

Как передаёт инсайдер Фабрицио Романо, португальский клуб уже ведёт переговоры с Баварией о возможном переходе полузащитника.

Ранее Астон Вилла пыталась арендовать 31-летнего игрока, однако мюнхенцы отклонили предложение, поскольку рассчитывают только на полноценную продажу.

Отмечается, что интерес к Пальинье также проявляет Ньюкасл, а сам футболист предпочитает продолжить карьеру в АПЛ. Из‑за этого Бенфика готова воспользоваться ситуацией, если переход в английский клуб не состоится.

К слову, бронзовый призёр чемпионата мира может перейти в гранд Ла Лиги.

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