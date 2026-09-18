Бавария разгромила Унион со счетом 7:0: Олисе оформил хет-трик, Кейн установил исторический рекорд

Бавария устроила разгром Униону в матче 4-го тура Бундеслиги: мюнхенцы решили исход встречи еще до перерыва, забив трижды.

Счет на 18-й минуте открыл Джамал Мусиала. На 39-й минуте Харри Кейн реализовал пенальти, а спустя четыре минуты Майкл Олисе эффектным ударом увеличил преимущество хозяев до трех мячей.

Для Кейна этот гол стал 100-м в Бундеслиге. Англичанин достиг отметки всего за 98 матчей — это новый рекорд чемпионата Германии. Предыдущий рекорд принадлежал Дитеру Мюллеру, которому понадобилось 129 игр.

После перерыва Кейн оформил дубль на 54-й минуте, а затем началось шоу Олисе. Француз забил на 73-й и 76-й минутах, оформив хет-трик. Еще один гол Баварии на 70-й минуте забил Исмаэль Сайбари.

Напомним, Ярмолюк проводит 100-й матч в АПЛ за Брентфорд.

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